В офисе Зеленского не исключили его выдвижения на второй срок
Глава Украины Владимир Зеленский может принять решение баллотироваться на второй срок. Об этом в интервью изданию «Корреспондет» заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Так, он рассказал, что одного президентского срока может быть недостаточно, чтобы изменить ситуацию в стране.
Он отметил, что Зеленский обязательно объявит о своем решении ближе к новым выборам.
«Потому что президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой. Это же президент решает, уйдет он или нет, но такого вопроса вообще нет на повестке», — сказал Тимошенко.
Отмечается, что в мае 2020 года Зеленский не ответил на вопрос о выдвижении на второй срок, пообещав «подумать» над этим предложением.
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