В Японии из-за COVID отменили ежегодное появление императора перед подданными

Традиционное появление императорской семьи перед поданными, которое ежегодно проводится 2 января, отменили в Японии из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление императорского двора.

«Новогоднее посещение императорского дворца 2 января 3 года правления Рэйва (2021 года) решено отменить для предупреждения распространения нового типа коронавируса», — сообщили в управлении.

Отмечается, что в прошлом году церемонию посетили около 70 тыс. человек.

По традиции монарх вместе со своей семьей ежегодно 2 января появляется на балконе императорского дворца, чтобы поздравить японцев с Новым годом. В этот день придворцовая территория становится частично доступной для посещения.

По последним данным, коронавирусом в Японии заразились более 138 тыс. человек. Жертвами инфекции стали почти 2 тыс. пациентов.

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