Трамп: выборы в США проходят, как в странах третьего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы в стране проходят на уровне стран третьего мира, передает РИА «Новости».

«Мы, как страна третьего мира», — процитировали Трампа журналисты президентского пула.

Ранее стало известно, что победителем Байдена признали еще два штата. В Неваде итоги выборов утвердил Верховный суд. Глава Пенсильвании Том Вулф лично заявил, что по результатам выборов в штате победил Джо Байден. Результаты пока не подвели Аризона, Висконсин и Джорджия.

Голосование избирателей на выборах президента в США состоялось 3 ноября. Заседание коллегии выборщиков, которые окончательно назовут имя президента США пройдет 14 декабря.

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