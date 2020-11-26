Франция не стала признавать Нагорно-Карабахскую республику
Антон Демидов
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Франция решила не признавать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Об этом сказано в заявлении французского МИД, которое приводит РИА «Новости».
«Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу: Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику», — говорится в заявлении.
Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство страны признать Нагорный Карабах.
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