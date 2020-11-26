Путин заявил, что в Усолье-Сибирском удалось предотвратить катастрофу

Президент России Владимир Путин заявил, что в Усолье-Сибирском удалось предотвратить «настоящую экологическую беду», передает РИА «Новости».

По словам главы государства, локализованы и ликвидированы самые опасные объекты, а также предотвращено расползание токсичного пятна и попадание химикатов в водные артерии.

«Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — сказал президент.

Ранее Путин заявлял, что экологическая обстановка в Усолье-Сибирском требует незамедлительных действий. Президент потребовал мобилизовать силы всех ведомств, в том числе Минобороны, чтобы решить проблемы в городе.

Он также отметил, что груз экологических проблем накапливался там с 1930-х годов. В городе работало крупное химическое предприятие, в настоящее время объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.

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