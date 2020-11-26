Путин взял экологическое бедствие в Усолье-Сибирском под личный контроль

Президент России Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском заявил, что намерен держать ситуацию под личным контролем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать», — сказал президент.

Кроме того, Путин попросил доложить, как продвигается работа по устранению последствий ЧС. При этом он отметил, что опасные объекты уже были обезврежены, удалось ликвидировать риск экологической катастрофы и сбоя систем жизнеобеспечения.

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, работы продолжаются с опережением графика, а их стоимость в 2021-2024 годах составит 48,5 млрд рублей.

Ранее Путин заявлял, что экологическая обстановка в Усолье-Сибирском требует незамедлительных действий. Президент потребовал мобилизовать силы всех ведомств, в том числе Минобороны, чтобы решить проблемы в городе.

Он также отметил, что груз экологических проблем накапливался там с 1930-х годов. В городе работало крупное химическое предприятие, в настоящее время объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.

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