Лавров: Запад применяет методы «цветных революций» в России и Белоруссии

Страны Запада прибегают к методам организации массовых беспорядков в России и Белоруссии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии в Минске, 26 ноября, передает «Интерфакс».

«В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела — с избытком», — сказал российский министр.

По его словам, западные государства используют методы «цветных революций», при этом оппозиция получает финансовую и прочую поддержку.

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