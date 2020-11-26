Камала Харрис заявила о готовности к контактам с республиканцами
Победившая в выборах кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис заявила, что пока не контактировала с действующим вице-президентом страны Майклом Пенсом. Об этом сообщает CNN.
В разговоре с журналистами она выразила готовность к консультациям с представителями Республиканской партии «для решения самых серьезных вопросов». По ее словам, с такими же намерениями выступает кандидат в президенты США Джо Байден.
Кроме того, Харрис отметила, что не готова «сказать прямо» с лидером республиканского большинства в сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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