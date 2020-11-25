Украина больше не признает часть российских паспортов

Правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных на территории Ростовской области и Краснодарского края, где по упрощенной схеме получают гражданство жители Донбасса. Об этом сообщает Strana.ua.

В Краснодарском крае оформляют загранпаспорта для крымчан.

Решение, принятое на заседании украинского кабмина 25 ноября, существенно расширило майский список отделений миграционной службы РФ, чьи документы теперь не признает Украина.

Ранее Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан РФ, которых называли членами вооруженных формирований, работающих на спецслужбы России и участвовавших в военных конфликтах на территории разных государств.

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