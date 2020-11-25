Посол РФ заявил о праве Москвы на скидку на белорусские товары

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва вправе рассчитывать на скидку на белорусские товары, так как Минск запрашивает снижение цены на российский газ, передает РИА «Новости».

«Если одна сторона запрашивает «скидочку», то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что это принцип равноправных отношений независимых государств и хозяйствующих субъектов.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выразил надежду, что стоимость природного газа из России на 2021 год для Минска будет привлекательной.

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