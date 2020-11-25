В Нидерландах суд по MH17 не стал расследовать другие версии крушения

Суд в Нидерландах по делу крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году отклонил запросы защиты о расследовании других версий катастрофы, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Об этом пишет РИА «Новости».

«Данный запрос должен быть отклонен», — сказал судья.

Судебное разбирательство началось 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

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