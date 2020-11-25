Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады

Российские пранкеры Вован и Лексус — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров — от лица правозащитницы Греты Тунберг разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Расшифровка записи разговора опубликована на канале пранкеров в Youtube.

От лица Тунберг Вован и Лексус заявили Трюдо, что она создает закрытый клуб глав государств, поддерживающих ее. Трюдо предложили вступить в данный клуб. «Я думаю, я положительно это рассмотрю», — ответил политик.

Пранкеры также сказали премьеру Канады, что принц Гарри является другом Тунберг, и попросили политика позаботиться о нем, так как «он хороший парень». «Я могу заверить вас, что канадцы также очень любят его. Я — в первую очередь. У меня было несколько замечательных бесед с ним, и я с нетерпением жду возможности провести с ним больше времени, если он этого пожелает», — сказал Трюдо.

Затем Вован и Лексус попросили Трюдо познакомить Тунберг с персонажами мультфильма «Южный парк» Теренсом и Филипом, на что политик ответил, что «будет счастлив» сделать это. «Я спрошу своих помощников попытаться связать вас... Потому что у меня нет их прямых контактов с собой сейчас, но мы попытаемся это сделать», — заверил Трюдо.

Помимо этого, пранкеры попросили политика повлиять на НАТО и Дональда Трампа, а также «не играть в войну». На что он ответил, что «тоже мечтает о мире, где солдаты не нужны, но мы пока еще не живем в этом мире».

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