Лукашенко рассказал, как его можно отстранить от власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не может «свергнуть строй» и отстранить его от должности. Это могут сделать только сами белорусы на основании действующих законов и конституции.

Он сделал это заявление, выступая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств. По его словам, западные страны в последнее время очень волнуются за развитие Белоруссии, поэтому строят «разные схемы воздействия» на белорусскую власть и президента.

«Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Однако, как он подчеркнул, президента республики можно отстранить от власти только одним путем — законным.

«Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции», — отметил глава государства.

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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