Управление общих служб США заявило о готовности начать передачу власти Байдену

Федеральные власти Соединенных Штатов заявили штабу Джо Байдена о готовности начать передачу власти, передает телеканал CNN со ссылкой на соответствующее письмо от главы управления Эмили Мерфи.

«Управление общих служб проинформировало избранного президента Джо Байдена, что администрация готова начать процесс формальной передачи власти», — говорится в письме.

Когда начнется данный процесс, не уточняется.

Обычно избранного президента начинают информировать о ситуации в стране сразу после избрания, но в этом году этот процесс затянулся.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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