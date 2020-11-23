Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин

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Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин.

Он скончался на 59 году жизни. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.

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