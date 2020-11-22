В штабе Байдена рассказали, как пройдет его инаугурация

Глава аппарата кандидата в президенты США демократа Джо Байдена Рон Клэйн раскрыл детали предстоящей церемонии инаугурации политика. Об этом он заявил в эфире ABC.

Он отметил, что церемония будет не такой, как в прошлом. По его словам, штаб проводит консультации по данному вопросу с сенатом и палатой представителей.

Клэйн добавил, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса инаугурация пройдет с меньшим размахом. Глава аппарата уточнил, что церемонию планируют сделать торжественной, но при этом не допустить распространения на ней инфекции.

При этом он не уточнил, какие именно ограничения будут при проведении церемонии вступления в должность президента США.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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