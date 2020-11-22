Путин заявил, что в избирательной системе США есть проблемы
Президент России Владимир Путин заявил, что в избирательной системе США есть проблемы. Об этом пишет РИА «Новости».
«Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно — мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы», — сказал Путин.
Путин напомнил, что в истории США три раза на выборах президент избирался выборщиками, получив меньше голосов избирателей по сравнению с конкурентом.
Также президент считает не демократичным, что победивший в штате кандидат забирает голоса всех выборщиков, хотя его перевес мог быть совсем незначительным.
Путин подчеркнул, что это внутренние дела американцев, и у России нет права вмешиваться в их дела.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп пообещал подать много «больших исков» из-за нарушений на выборах. Официально итоги еще не были подведены.
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