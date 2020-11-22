Захарова высмеяла вакансию спецкора NYT в Москве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook высмеяла вакансию специального корреспондента в Москве, которая появилась на сайте издания сегодня.

Захарова подчеркнула, что New York Times ищет кандидата на должность в стране, которая направляет «боевые отряды, вооруженные нервно-паралитическими веществами, против своих врагов». Также в NYT полагают, что российские хакеры «сеют хаос и раздор на Западе, чтобы опорочить его демократические системы».

«Даже начинать про ангажированность и русофобию не буду. За что собираются платить, тоже без объяснений понятно. Ясно и то, как относится независимая американская пресса к своей аудитории», — написала Захарова.

Представитель МИД также поставила вопрос, вправе ли издание отправлять корреспондента в такие опасные условия.

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