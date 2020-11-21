Пресс-секретарь Эрдогана: вступление в ЕС является стратегической целью Турции

Вступление в Евросоюз — стратегическая цель Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калин, пишет РЕН.

По его словам, Анкара готова провести дополнительные переговоры.

Калин призвал Евросоюз отказаться от идеологических и политических предубеждений и посмотреть на отношения с Турцией через «стратегический склад ума».

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