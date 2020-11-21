В Крыму слова Санду о статусе полуострова восприняли как ее первую ошибку

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям республики Юрий Гемпель назвал заявление нового президента Молдавии Майи Санду о статусе полуострова первой внешнеполитической ошибкой, передает РИА «Новости».

Он считает, что новоизбранный молдавский лидер сделала противоречивые высказывания по вопросу сотрудничества Кишинева и Москвы.

«У нового президента Молдавии нет последовательности и взвешенного подхода», — сказал Гемпель.

Депутат подчеркнул, что Санду надо не о Крыме рассуждать, который «свою судьбу навеки связал с Россией», а искать возможность решения ситуации в Приднестровье, так как при нынешнем подходе регион может быть полностью потерян для Молдавии.

Накануне Санду заявила о намерении развивать стратегическое сотрудничество с Украиной и с Россией. При этом она отметила, что Крым остается территорией Украины.

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