Додон назвал ошибкой заявление Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья
Заявления избранной президентом Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, а также ее призыв к Украине ужесточить политику в адрес этого региона является серьезной ошибкой этого политика. Такое мнение в эфире телеканала NTV Moldova высказал действующий президент Молдавии Игорь Додон.
«Она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра, <…> и что украинцам нужно жестче давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40% русскоязычного населения? Я считаю, что это серьезная ошибка», — сказал Додон.
Он отметил, что большинство молдавских граждан выступают за сохранение хороших связей с Россией, а также Евросоюзом. Додон считает, что антироссийская политика плохо скажется как на Молдавии, так и на том политике, который будет ее осуществлять.
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