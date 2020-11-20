Лавров заявил, что Россия продолжает помогать пострадавшим от COVID странам

Россия будет и дальше помогать странам, пострадавшим от коронавируса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Конечно, будем и впредь принимать самое активное участие в глобальных и региональных усилиях по борьбе с COVID-19 — разумеется, с учетом центральной координирующей роли в этом вопросе Всемирной организации здравоохранения», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия будет осуществлять помощь в двустороннем и многостороннем формате.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 57 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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