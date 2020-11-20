Лукашенко обвинил американские спецслужбы в работе против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил американские спецслужбы в работе против республики. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По его словам, США создали центр под Варшавой и в Киеве.

«Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что американские спецслужбы для своих целей используют интернет, современные технологии, «качают всю планету и вмешиваются в чужие выборы».

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