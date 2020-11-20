В СК раскритиковали Совет Европы за обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил возмущение обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны совместно с нацистской Германией. Об этом он заявил в ходе выступления на открытии международного форума в Москве «Уроки Нюрнберга» к 75-летию начала Нюрнбергского процесса, передает ТАСС.

Он отметил, что вызывает недоумение заявление о том, что Россия как правопреемница Советского Союза несет равную ответственность совместно с фашистской Германией за развязывание войны.

Бастрыкин добавил, что в процессе расследования Следственного комитета намерен продемонстрировать абсурдность, правовую и фактическую несостоятельность таких утверждений.

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