Гендиректором РЭО вновь стал Денис Буцаев

Генеральным Директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) вновь стал Денис Буцаев. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о его назначении опубликовано на сайте российского правительства.

Отмечается, что он назначен на пост сроком на три года.

До этого гендиректором РЭО был Илья Гудков. Его сняли с должности в конце октября.

Буцаев занимал этот пост с февраля до ноября 2019 года, а затем принял решение досрочно прекратить свои полномочия. Затем он был назначен на пост первого заместителя губернатора Белгородской области.

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