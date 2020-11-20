Гендиректором РЭО вновь стал Денис Буцаев
Елизавета Мележенкова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Генеральным Директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) вновь стал Денис Буцаев. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о его назначении опубликовано на сайте российского правительства.
Отмечается, что он назначен на пост сроком на три года.
До этого гендиректором РЭО был Илья Гудков. Его сняли с должности в конце октября.
Буцаев занимал этот пост с февраля до ноября 2019 года, а затем принял решение досрочно прекратить свои полномочия. Затем он был назначен на пост первого заместителя губернатора Белгородской области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Гендиректор «Российского экологического оператора» покидает пост
— Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»