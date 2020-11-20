Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Функции ведомств переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Как отмечается, такое решение принято для совершенствования государственного управления, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов в этой сфере.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о возможном сокращении нескольких правительственных ведомств, в частности Роспечати и Россвязи.

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