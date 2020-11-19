ЕС и Британия приостановили переговоры по Brexit из-за коронавируса

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией над заключением торгового соглашения были приостановлены из-за выявленного случая заражения коронавирусом у члена европейской делегации. Об этом в своем Twitter написал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Он сообщил, что сторонами было принято решение прекратить переговоры на непродолжительное время. По словам Барнье, один из участников переговоров в его команде получил положительный результат теста на COVID-19.

Переговорщик отметил, что команды будут продолжать свою работу в полном соответствии с инструкциями.

Как рассказала Reuters министр по делам Европы Тютти Туппурайнен, переговоры все еще могут завершиться успешно, а «всеобъемлющая» сделка будет согласована вовремя до завершения выхода Соединенного Королевства из ЕС 31 декабря.

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