Лавров и новый глава МИД Армении обсудили перспективы союзнических связей
Карина Казанцева
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном перспективы взаимодействия. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«19 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С. В. Лаврова и Министра иностранных дел Армении А. Г. Айвазяна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Лавров поздравил Айвазяна с назначением на должность. Министры обсудили состояние и перспективы российско-армянских отношений.
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