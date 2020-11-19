Лавров и новый глава МИД Армении обсудили перспективы союзнических связей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном перспективы взаимодействия. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«19 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С. В. Лаврова и Министра иностранных дел Армении А. Г. Айвазяна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров поздравил Айвазяна с назначением на должность. Министры обсудили состояние и перспективы российско-армянских отношений.

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