Эксперт: Гладков и Здунов отвечают самым высоким требованиям, решение об их назначении было максимально выверено
Руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына считает, что сейчас на самом высоком уровне есть некоторый дефицит грамотных управленцев, обладающих одновременно опытом управления в регионе, соответствующим уровнем подготовки и умением работать с федеральным центром, в то время как и Вячеслав Гладков, и Артем Здунов наверняка длительное время находились в кадровом резерве, поскольку отвечают всем этим негласным требованиям.
«И Гладков, и Здунов хорошо зарекомендовали себя на предыдущем месте работы, поэтому справедливо пошли на повышение. Обоих называют современными и эффективными — качества, которые со временем закономерно потеряли предыдущие руководители регионов, чьи взгляды устарели, а энергия иссякла. В этом смысле и Мордовия, и Белгородская область получили явное усиление и новый импульс для развития.
В нынешнее кризисное время отбор кандидатов на руководящие посты в регионах проводится с особым вниманием. Подхватить территорию на пике пандемии и в условиях перманентной турбулентности в социально-экономической сфере — непростая задача, доверить которую могли только тем, в ком действительно уверены. Здесь наверняка решение было выверено до предела», — считает Кислицына.
Как известно, Гладков - выпускник третьего потока так называемой «школы губернаторов», а Здунов - выпускник первого потока так называемой «школы губернаторов».
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.