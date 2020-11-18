Кабмин рекомендовал экс-министра транспорта Дитриха на пост главы ГТЛК
Правительство России рекомендовало назначить на должность главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) бывшего министра транспорта Евгения Дитриха.
«На должность (ГТЛК) рекомендован Евгений Дитрих», — говорится в сообщении.
Как отмечается, вопрос о выборе нового главы ГТЛК с пятилетним сроком полномочий будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров компании наряду с вопросом досрочного прекращения на этом посту полномочий Михаила Полубояринова.
Ранее правительство порекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота».
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