Кабмин рекомендовал экс-министра транспорта Дитриха на пост главы ГТЛК

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Правительство России рекомендовало назначить на должность главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) бывшего министра транспорта Евгения Дитриха.

«На должность (ГТЛК) рекомендован Евгений Дитрих», — говорится в сообщении.

Как отмечается, вопрос о выборе нового главы ГТЛК с пятилетним сроком полномочий будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров компании наряду с вопросом досрочного прекращения на этом посту полномочий Михаила Полубояринова.

Ранее правительство порекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота».

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