Нэнси Пелоси была переизбрана лидером демократов в Палате представителей США
Лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США была вновь переизбрана на свой пост, сообщает издание Wall Street Journal.
Так, она смогла получить большинство голосов конгрессменов-демократов на голосовании в виртуальном формате 18 ноября.
Теперь Палате предстоит в очередной раз избрать своего спикера. Как ожидается, Пелоси займет этот пост в четвертый раз.
Выборы в США завершились 3 ноября. Несмотря на ожидания Демократической партии укрепить свои позиции, республиканцы смогли завоевать новые места в нижней палате Конгресса, хотя и остались в меньшинстве.
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