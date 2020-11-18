Нэнси Пелоси была переизбрана лидером демократов в Палате представителей США

Лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США была вновь переизбрана на свой пост, сообщает издание Wall Street Journal.

Так, она смогла получить большинство голосов конгрессменов-демократов на голосовании в виртуальном формате 18 ноября.

Теперь Палате предстоит в очередной раз избрать своего спикера. Как ожидается, Пелоси займет этот пост в четвертый раз.

Выборы в США завершились 3 ноября. Несмотря на ожидания Демократической партии укрепить свои позиции, республиканцы смогли завоевать новые места в нижней палате Конгресса, хотя и остались в меньшинстве.

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