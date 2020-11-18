США ввели новые санкции против Ирана

Вашингтон ввел очередной пакет санкций против девяти иранских граждан и 47 организаций. Под ограничения попали, в том числе, министр разведки Ирана Махмуд Алави и благотворительный фонд «Мостазафан», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минфин США.

«Сегодня Офис контроля за иностранным активами министерства финансов США предпринял действия против ключевой сети поддержки верховного лидера Ирана, Мостазафанского фонда исламской революции, огромного конгломерата из примерно 160 холдингов в ключевых секторах иранской экономики», — говорится в сообщении министерства.

Так, по данным Вашингтона, министр разведки республики Махмуд Алави причастен к нарушениям прав человека и насилию над участниками акций протеста в Иране в 2019 году.

В свою очередь, фонд «Мостазафан», который позиционирует себя как благотворительная организация, используется иранским истеблишментом для собственного обогащения, а также «вознаграждения политических союзников» и преследования врагов режима, отметили в министерстве.

В санкционный список попали также две организации из Турции и Германии. Им инкриминируют экономическое сотрудничество с Тегераном.

Ранее американские СМИ сообщали, что действующий президент Дональд Трамп планирует ввести новые ограничения против иранских властей до того, как покинет пост в январе 2021 года.

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