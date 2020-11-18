Генпрокуратура потребовала изъять у экс-главы Удмуртии имущество на 200 млн рублей

Генпрокуратура России предъявила иск к осужденному за коррупцию экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву об обращении в доход государства его имущества стоимостью свыше 200 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иск предъявлен к Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам.

Установлено, что Соловьев с 2007 по 2016 год имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который он скрывал от декларирования, рассказали в Генпрокуратуре.

В октябре Соловьев был осужден на 10 лет колонии строгого режима за получение взяток. Его также приговорили к штрафу в размере 275 млн руб.

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