В МИД России отреагировали на итоги выборов президента Молдавии

Замглавы российского МИД Андрей Руденко прокомментировал итоги президентских выборов в Молдавии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что новая администрация продолжит курс на развитие отношений с Россией.

«Рассчитываем, что курс на нормализацию, на развитие отношений между Россией и Молдовой будет продолжен», — сказал Руденко.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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