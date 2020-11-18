Лукашенко рассказал, что нужно оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции в республике не нужен ни пересчет голосов, ни перевыборы, а ей нужна только добровольная сдача власти. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

По его словам, после выборов 9 августа власти предлагали белорусской оппозиции пересчитать голоса.

«Когда мы сказали, что готовы, давайте будем пересчитывать — неактуально. Параллельно их действия — начались мирные марши... Что из этого вышло? Ничего. Это шло уже на фоне (требования) повторных выборов, то есть они потребовали повторных выборов», — сказал Лукашенко.

Политик заявил, что когда оппозиция «получила сигнал, что мы можем провести повторные выборы», ей было выдвинуто «следующее требование — добровольная сдача власти, то есть сдача страны».

«И их (последующие) действия практические, в основном в Минске», — добавил Лукашенко.

Он уточнил, что речь идет о «жесткой радикализации, призывах к забастовкам», а также «призыве немедленно забирать вклады в банках».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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