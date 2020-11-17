Германия и Франция призвали США совместно подходить к отношениям с Ираном

Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас призвали США вернуться к совместному подходу в отношениях с Ираном. Совместное заявление министров опубликовано газетой Le Monde.

«Это необходимо, чтобы гарантировать подчинение ядерной программы Ирана только мирным целям и дать ответы на другие проблемы, которые курс этой страны создает для нашей безопасности», — говорится в сообщении.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившую 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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