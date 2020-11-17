Пашинян уволил замглавы МИД Армении Кочаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отстранил от должности заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Освободить Шаварша Кочаряна от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения», — говорится в сообщении.

В понедельник, 16 ноября, президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД республики Зограба Мнацаканяна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении