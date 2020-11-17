Пашинян уволил замглавы МИД Армении Кочаряна
Анна Светлова
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отстранил от должности заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Освободить Шаварша Кочаряна от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения», — говорится в сообщении.
В понедельник, 16 ноября, президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД республики Зограба Мнацаканяна.
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