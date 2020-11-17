Белоруссия приостановила диалог с ЕС по правам человека
Белоруссия приостанавливает диалог с Европейским союзом по правам человека. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей по итогам совещания у белорусского президента Александра Лукашенко по вопросам внешней политики, передает ТАСС.
Отмечается, что в ходе совещания было принято решение заморозить работу Координационной группы Белоруссия — ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека.
По словам министра, Белоруссия никогда не отказывалась от «обсуждения чувствительных вопросов», однако, как он отметил, сегодня эти вопросы «абсолютно политизированы».
«Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог», — сказал Макей.
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