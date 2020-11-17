Вадим Живулин назначен полпредом правительства в Совфеде

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совете Федерации. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Полномочным представителем правительства в Совете Федерации стал Вадим Живулин. Распоряжение о его назначении подписал глава правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Ранее Живулин работал в Министерстве экономического развития. С 2011 года он был руководителем департамента оценки регулирующего воздействия. В 2018-м стал заместителем министра, находился на этой должности до июня 2020 года. Известно также, что Живулин награжден благодарностью правительства за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства.

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