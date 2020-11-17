NYT: советники отговорили Трампа наносить удар по ядерному объекту Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете 12 ноября спрашивал о возможности в предстоящие недели «принять действия» против основного ядерного объекта Ирана, пишет New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

По данным издания, на следующий день после того, как стало известно о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Иране, Трамп задался вопросом, «есть ли у него варианты в ближайшие недели принять действия против основного ядерного объекта Ирана».

Вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и. о. главы Пентагона Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отговорили президента от военного удара, предупредив, что такой шаг может привести к широкомасштабному конфликту, передает газета.

По словам представителей администрации Трампа, чиновники покинули встречу в убеждении, что ракетный удар на территории Ирана уже не рассматривается.

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