CША отметили разногласия с Турцией в ряде регионов

У Соединенных Штатов есть разногласия с Турцией по целому ряду регионов, заявил представитель Госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Его слова передает РИА «Новости».

Он рассказал, что Помпео и Ле Дриан подробно обсуждали Нагорный Карабах, Кавказ, а также Турцию и регионах, где у сторон есть некоторые разногласия.

«Это разные места по всему региону, от Восточного Средиземноморья до Ливии, Сирии и других мест», — уточнил представитель Госдепа.

Брифинг прошел в Стамбуле на фоне визита Помпео в Турцию.