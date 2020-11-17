Британский консул в Китае спас тонувшую студентку

Британский дипломат Стивен Эллисон, находясь в китайском городе Чжуншань, спас тонущую 24-летнюю студентку, передает Sky News.

На кадрах, которые попали в сеть, видно, как девушка упала в воду, после чего потеряла сознание.

За кадром слышны голоса людей, которые увидели девушку, однако не предприняли никаких действий.

Тогда, 61-летний Эллисон, который является генеральным консулом Великобритании в китайском городе Чунцин, прыгнул в воду и вытащил студентку на берег.

«Мы все безмерно гордимся нашим Генеральным консулом в Чунцине Стивеном Эллисоном», — появилось сообщение на странице посольства Великобритании в Пекине Twitter.