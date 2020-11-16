В Совфеде прокомментировали перенос правчаса с Мурашко
Карина Казанцева
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Правительственный час с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко пройдет не 18 ноября, а 2 декабря. Об этом сообщила глава социального комитета верхней палаты Инна Святенко, пишет РИА «Новости».
«Правительственный час с участием главы Минздрава перенесен на 2 декабря», — сказала Святенко.
Она уточнила, что перенос не связан со здоровьем Мурашко. По словам Святенко, «он прекрасно себя чувствует».
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