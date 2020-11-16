Коронавирус выявлен у 27 депутатов Верховной рады Украины, в связи с этим в парламенте отменят ряд пленарных заседаний на текущей неделе. Об этом заявила и. о. спикера Рады Елена Кондратюк, передает РИА «Новости».

По ее словам, всего коронавирусом переболели свыше 90 депутатов. В настоящее время болеют 24 сотрудника аппарата Верховной рады.

В связи с этим было принято решение, что 17 ноября парламентарии проработают весь сессионный день, а 18, 19, 20 ноября «будут днями работы в комитетах».

Ранее сообщалось, что глава минздрава Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. До этого инфекцию выявили у президента страны Владимира Зеленского.

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