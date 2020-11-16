Пашинян рассказал о «точке невозврата» на переговорах по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в мае 2018 года переговорный процесс по Нагорному Карабаху пересек точку невозврата, когда обсуждалась формула «территория в обмен на ничего», сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что армянская сторона предприняла попытку изменить эту логику.

«Я попытался повысить нашу сопротивляемость, но нам это не удалось», — сказал Пашинян.

Премьер добавил, что важнейшим вопросом сейчас является статус Карабаха вместе с гуманитарными и другими вопросами.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Часть армянских граждан восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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