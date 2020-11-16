Монголия закрыла часть пунктов пропуска на границе с Россией из-за коронавируса

Власти Монголии временно закрыли несколько автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу бурятской таможни.

«Решение закрыть автомобильные пункты пропуска на бурятском участке российско-монгольской границы принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны», — сообщили в ведомстве.

Так, с 16 ноября по 18 января движение большегрузов станет недоступно в пункте пропуска Кяхта. С этого же времени пункт Ханх-Монды перестанет быть доступен для проезда всем автомобилистам.

Отмечается, что движение грузовых поездов через границу сохранится в прежнем режиме. Желающим вернуться из РФ в Монголию через закрытые границы придется согласовывать свое решение в пограничных органах обеих сторон.

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