Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает полезных решений

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН, отметив, что он в последнее время не вырабатывает полезных решений.

«Совет Безопасности сегодня не предлагает полезных решений», — заявил Макрон в интервью изданию Grand Continent.

Так, по словам французского лидера, этот орган должен способствовать формированию политически сильной Европы, однако усилия ряда государств по налаживанию международного сотрудничества попросту блокируются в Совете.

Президент добавил, что структуры ООН уже давно нуждаются в модернизации и «переосмыслении».

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