Эстония намерена возглавить ОБСЕ

Власти Эстонии одобрили предложение министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу о подготовке к выдвижению своего кандидата на пост председателя ОБСЕ, передает «Интерфакс».

«Заглядывая в будущее, председательство Эстонии в ОБСЕ является логическим шагом для применения полученного опыта, расширения внешней политики Эстонии и принятия на себя новой ответственной роли в международной дипломатии», — заявил глава МИД.

По его словам, республика в будущем намерена играть ведущую роль в трактовке и решении вопросов, которые отражаются на ее безопасности.

Теперь, согласно поручению кабмина страны, Эстония начнет подготовку и консультации к выдвижению на этот пост своего представителя. Министерству иностранных дел было поручено начать планировать соответствующие мероприятия.

В настоящее время в ОБСЕ председательствует Албания, в 2021 году ее место займет Швеция, в 2022 — Польша.

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