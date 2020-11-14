Эстония хочет председательствовать в ОБСЕ в 2023 году

Эстония намерена выставить свою кандидатуру на председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу эстонского МИДа.

Сейчас в ОБСЕ председательствует Албания. Следующие председатели на 2021 и 2022 годы — Швеция и Польша.

Эстония намерена выставить свою кандидатуру на 2023 год. Решение о председательстве принимает консенсус государств-участников ОБСЕ.

МИД Эстонии отвечает за планирование и проведение мероприятий, связанных с председательством в ОБСЕ и направленных на достижение этой цели.

«Эстония хочет играть ведущую роль в трактовке и решении непосредственно влияющих на нашу безопасность вопросов и поддерживать многостороннее международное сотрудничество в рамках ОБСЕ», — говорится в сообщении.

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