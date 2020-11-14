Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям самопровозглашенных республик Донбасса на русском языке в видеообращении, которое опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

«Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях <...> Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова <...> Уверен, вы не только это видите и знаете, и сделаете, самое главное, свои выводы», – заявил украинский лидер по-русски.

Зеленский также подчеркнул, что Украина делает все возможное для прекращения конфликта в Донбассе. Он выразил уверенность в том, что война закончится, и «никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны».

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